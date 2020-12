Rinnovo Calabria, contatti avviati | Nessuna richiesta particolare

Il Milan ha iniziato la trattativa con i procuratori di Davide Calabria per il rinnovo di contratto. Il terzino è pronto a firmare a qualsiasi cifra!

Davide Calabria è uno di quelli più cresciuti in questi ultimi mesi al Milan. Soltanto pochi mesi fa i tifosi lo avrebbero venduto subito, adesso invece lo considerano un calciatore importante. Per lo stesso Stefano Pioli è una pedina fondamentale: la fascia destra è sua, tanto da convincere Andrea Conti che forse è meglio cambiare aria.

Maldini con il terzino non vuole fare lo stesso errore fatto con Donnarumma e Calhanoglu. Calabria è in scadenza nel 2022: non c’è fretta per il rinnovo, ma la società vuole cominciare a lavorarci. Come scrive Calciomercato.com, sono iniziati i contatti con la sua agenzia di procura per provare ad arrivare un accordo. E questo primo approccio è molto positivo. Ma la cosa che più colpisce di questa trattativa è un’altra.

Il Milan punta al prolungamento e anche all’adeguamento: Calabria al momento guadagna 2 milioni e l’idea è quella di aumentagli lo stipendio. Il terzino, però, non avrebbe fatto una richiesta particolare per il rinnovo in termini economici. Davide sarebbe pronto a firmare anche alle cifre attuali. Un bel segnale d’amore nei confronti del Milan, la società che ha fortemente puntato su di lui anche nei momenti più difficili.