38 cross riusciti: Calhanoglu il migliore in Serie A

Hakan Calhanoglu è sempre più protagonista di questo Milan e non solo. Per lui un record che lo battezza il migliore in Serie A

Si tratta di un’importante statistica calcolata e pubblicata da Kickest. Secondo il noto portale d’elaborazione di dati calcistici, Calhanoglu è il giocatore della Serie A con più cross riusciti. Il trequartista è sempre più decisivo per il Milan, e questo dato lo conferma. Ben 38 traversoni azzeccati per il turco rossonero.

Secondo a lui, per distacco, Dimarco dell’Hellas Verona (28). Seguono nella graduatoria firmata Kickest: De Paul con 23 cross riusciti, Biraghi e Pellegrini 21, Barrow 18.