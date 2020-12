Calciomercato Milan, contatti per Luis Alberto: le ultime

Luis Alberto piace a Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza del Milan è interessata al fantasista spagnolo, in rotta con la Lazio.

Il Milan nel mercato di gennaio 2021 dovrebbe intervenire per migliorare la squadra. Scontato l’acquisto di un nuovo difensore centrale, se partirà almeno uno tra Leo Duarte e Musacchio.

Ma non è escluso che la dirigenza possa operare anche in altri reparti. Ad esempio, un mediano farebbe molto comodo a Stefano Pioli. Senza dimenticare che il rinnovo di Hakan Calhanoglu è ancora in bilico e la dirigenza potrebbe pensare a un altro trequartista per il 4-2-3-1 dell’allenatore rossonero.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, piace Luis Alberto

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il Milan ha avviato una trattativa per Luis Alberto della Lazio. Tuttavia, l’operazione risulta molto complicata.

Anche se lo spagnolo è in rotta con Claudio Lotito e potrebbe lasciare Roma, la valutazione del suo cartellino è elevata. Difficile pensare a un grande investimento per la finestra del calciomercato prevista a gennaio. Più ipotizzabile dei ragionamenti a fine stagione, quando il Milan saprà se potrà contare sui ricavi della Champions League per investire.

Luis Alberto piace a Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno avuto contatti con l’agenzia (YouFirst SPORTS) che cura gli interessi del giocatore. Ma l’affare è difficile nell’immediato, la Lazio non è abituata a fare grandi sconti per la cessione dei propri calciatori migliori.