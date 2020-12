Milan, rinnovo Donnarumma: passi avanti verso l’accordo

C’è grande fiducia nell’ambiente Milan per il rinnovo di Donnarumma. Ieri summit positivo con Enzo Raiola. L’accordo può arrivare tra non molto.

Mercoledì a Casa Milan non c’è stato solamente l’incontro con Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto un confronto anche con Vincenzo Raiola, cugino e collaboratore di Mino.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il colloquio è stato produttivo. C’è ancora della differenza tra domanda e offerta, però i segnali indicano che si sta procedendo verso l’accordo. Il dialogo prosegue da tempo e c’è la volontà delle parti di arrivare alla fumata bianca.

Donnarumma vuole solo il Milan

Donnarumma ha dato mandato preciso a Raiola: deve trovare l’intesa con il Milan. Il suo desiderio è quello di rimanere in rossonero e non pensa affatto a un trasferimento. Non se ne andrebbe mai a parametro zero, sfruttando la scadenza del contratto attuale fissata a giugno 2021.

La volontà di Gigio è chiara. Al Milan sta bene, è un leader della squadra e non sente l’esigenza di dover cambiare aria. È arrivato anche a indossare la fascia da capitano e sente suoi i colori rossoneri.

La Gazzetta dello Sport spiega che finora non si è parlato dell’inserimento di una clausola di risoluzione nell’eventuale rinnovo, ma non è da escludere che l’opzione venga discussa nei prossimi incontri. Potrebbe essere la carta finale per arrivare a un accordo.