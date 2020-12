Calhanoglu messaggio social | Rinnovo più vicino?

Hakan Calhanoglu ha postato una IG stories in cui lascia trapelare il suo forte senso d’appartenenza al Milan. Sarà il segno del vicino rinnovo?

Non si parla d’altro. Il rinnovo di Calhanoglu al Milan sta facendo attendere un po’ troppo società e tifosi. C’è ansia nell’aria perché il turco è essenziale ai rossoneri per il prosieguo di questa stagione e non solo. Calha ha dato anima e corpo da quando la stagione è iniziata. Le sue buone prestazioni sono state un crescendo continuo. L’era Pioli al Milan ha fatto bene un po’ a tutti i giocatori rossoneri, e in particolare ad Hakan Calhanoglu.

Finalmente il centrocampista può esprimersi al meglio nel ruolo di trequartista: una posizione che sembra fatta apposta per lui. Ma il 10 rossonero ha un contratto in scadenza a giugno del 2021. Il suo rinnovo ha fatto discutere giornali e media di tutta Europa, in quanto l’agente del giocatore richiede un aumento d’ingaggio troppo alto per la società rossonera.

Si è parlato inizialmente di una richiesta di 7 mln a stagione. Poi Stipic è sceso a 5 mln. Ma il Milan è fermo a 3,5 mln di euro. Le parti si sono incontrate ieri per discutere del rinnovo, sarà necessario, però, un altro incontro per giungere all’accordo. Serve che entrambi facciano uno sforzo per trovare il compresso.

Il messaggio social di Calhanoglu fa ben sperare

Tra le tante voci che hanno accostato Calhanoglu ad altre squadre, lui ha sempre affermato di dare la priorità al suo Milan. Oggi, attraverso una stories di Instagram il trequartista sembra aver mandato un forte segnale alla squadra ed ai tifosi rossoneri. Calha ha difatti pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato al compagno Calabria.

Lo storia IG riporta la dicitura “Never give up” (non mollare mai). Sotto, il tag all’AC Milan con un cuore a seguire. Che il Milan e Hakan non mollano mai è risaputo. Le ultime prestazioni della squadra lo confermano. Ma il messaggio social del turco sembra parlare altrettanto chiaro: non si molla neanche il Milan. Il rinnovo è sempre più vicino?