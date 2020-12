Milan, Kalulu è il secondo 2000 in gol

Pierre Kalulu è il secondo giocatore nato negli anni 2000 ad aver segnato con la maglia del Milan.

Andato a segno contro il Genoa, mercoledì sera, Pierre Kalulu ha guadagnato il pareggio del suo Milan. Non una partita completamente eccellente quella del francese, che però si è fatto perdonare con il gol. Dal punto di vista difensivo, difatti, non ha brillato Kalulu. Due gol subiti dal Genoa nel turno infrasettimanale, ma non tutte le colpe sono da attribuire al giovane rossonero.

C’è da aggiungere che Pierre ha giocato con il Milan da difensore adattato. Il suo ruolo è invece quello di terzino destro. Quindi, oltre che fare l’enorme sforzo di occupare una posizione non sua, Kalulu ha anche tolto la squadra dai guai. Approfittando di quel calcio d’angolo e della sponda di testa di Romagnoli, il giovane francese ha messo a segno il 2-2 permettendo di conquistare 1 punto importantissimo alla squadra di Pioli.

Altro dato importante che deriva da quel gol è che Pierre Kaluku è il secondo giocatore nato negli anni 2000 ad andare in rete con il Milan. Prima di lui, solo Lorenzo Colombo. L’attaccante, classe 2002, aveva segnato il suo primo gol in rossonero nella sfida dei preliminari di Europa League contro il Bodo/Glimt. Un segnale importante quindi: questi giovanissimi potranno essere una ricchezza per il Milan.