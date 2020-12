Milan, ritorno Ibra – Nessuna certezza

Il Milan è in tessa di novità su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante non è sicuro al 100% di esserci per la partita contro il Sassuolo. Discorso identico per Simon Kjaer

Il Milan così come i suoi tifosi è in attesa di novità su Zlatan Ibrahimovic. Il suo ritorno in campo è stato rinviato e dopo aver saltato la sfida contro il Genoa, la speranza è di vederlo in campo contro il Sassuolo.

Al momento, però, non ci sono ancora certezze: come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, la presenza dello svedese non è per nulla sicuri. I rossoneri non vogliono correre alcun rischio e la cautela resta d’obbligo.

Le prossime ore serviranno a fare chiarezza. Il Milan, infatti, dopo il pareggio contro il Grifone si ritroverà a Milanello per preparare la sfida contro i neroverdi di de Zerbi.

Il recupero di Ibrahimovic è fondamentale per una squadra che fatica a trovare i gol con i suoi attaccanti. Rebic da punta centrale non dà il meglio di se e Leao sta faticando a trovare la forma migliore.

Attesa per Kjaer

Anche Simon Kjaer potrebbe recuperare per la sfida al Sassuolo. Per il danese vale lo stesso discorso fatto per Ibrahimovic. I prossimi allenamenti saranno chiaramente fondamentali per capire se ci sarà contro il Sassuolo.

Il Milan così come i tifosi spera di riavere i suoi pilastri per chiudere l’anno nel miglior dei modi possibile.