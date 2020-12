Pioli sorride: Ibrahimovic in gruppo | Domani la decisione

Ibrahimovic si sta allenando in gruppo a Milanello a questo fa ben sperare. Domani la decisione definitiva su Sassuolo-Milan.

Zlatan Ibrahimovic questa mattina si è allenato in gruppo a Milanello, e questo è un segnale molto positivo in vista di Sassuolo-Milan. L’attaccante va verso il rientro quindi, ma Stefano Pioli non ha ancora preso la decisione definitiva. Domani infatti valuterà se è il caso o meno di portarlo al Mapei Stadium.

Leggi anche:

Chiaramente, anche se convocato, non partirà dal primo minuto, ma può essere un’arma importante a partita in corso in caso di necessità. Theo Hernandez anche si è allenato con il resto della squadra, a conferma del fatto che l’affaticamento muscolare è ormai superato. Niente da fare invece per Simon Kjaer, che si è allenato ancora a parte. Contro il Sassuolo sarà ancora Kalulu il partner di Romagnoli.