Ultim’ora Sky – Ibrahimovic sente ancora fastidio: niente Sassuolo-Milan?

Ibrahimovic non sta ancora benissimo: a rischio la convocazione per Sassuolo-Milan. L’attaccante farà il test decisivo domani.

Stamattina Ibrahimovic si è allenato con la squadra e sembrava possibile la convocazione per Sassuolo–Milan. L’attaccnte, però, scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, non sta ancora benissimo. Pare infatti che senta ancora dei fastidi, ed ecco che le probabilità di vederlo fra i convocati per domenica sono in netto calo.

Sensazioni meno positive quindi rispetto a qualche ora fa. Nella giornata di domani farà un ulteriore test, probabilmente quello decisivo. Vedremo se Pioli ci darà qualche indicazione in più nella consueta conferenza stampa della vigilia. In questo momento, dopo due pareggi di fila, il rientro di Ibrahimovic è fondamentale. Ma il pensiero di Pioli è sempre lo stesso: non rischiare.