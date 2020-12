Kjaer verso il forfait in Sassuolo-Milan. Theo recuperato

Kjaer dovrebbe saltare Sassuolo-Milan, il suo rientro slitta. Si spera con la Lazio di averlo. Invece Theo Hernandez sarà a disposizione.

Il Milan sperava di averlo a disposizione per la trasferta contro il Sassuolo, ma Simon Kjaer non dovrebbe esserci. Ieri ha lavorato ancora a parte e non sembra pronto per un rientro.

Secondo quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport, il difensore danese non è ancora nella condizione fisica adatta per poter essere convocato. Oggi ci sarà un altro allenamento a Milanello e probabilmente l’ex Siviglia continuerà a svolgere del lavoro personalizzato. Invece non ci sono dubbi sulla presenza di Theo Hernandez, recuperato per la trasferta di Reggio Emilia dopo l’affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare il Genoa.

Kjaer rientra per Milan-Lazio?

Lo staff del Milan non vuole prendere rischi. Con gli infortuni muscolari non si scherza, soprattutto in questo periodo della stagione è facile avere ricadute. Kjaer avrà l’ok per poter rientrare solo quando avrà recuperato completamente.

Pioli spera di poterlo avere almeno per l’ultima partita del 2020 contro la Lazio il 23 dicembre. Bisognerà vedere come si evolveranno le condizioni fisiche del centrale danese, la cui assenza pesa nella difesa rossonera.

Il Milan ha preso due gol contro il Parma e altrettanti contro il Genoa. Quattro reti tutte evitabili. Colpa della retroguardia soprattutto nel match di Genova, dove hanno sbagliato proprio i centrali Alessio Romagnoli e Pierre Kalulu. Il rientro di Kjaer è importante, però non ci saranno forzature.