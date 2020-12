Calciomercato Milan – Formula e cifra: colpo “pazzo” di Maldini

Il Milan ha già avviato i contatti con la Lazio per Luis Alberto. Lotito potrebbe darlo via in prestito ai rossoneri.

Continua la baraonda su Luis Alberto. Il talentuoso biancoceleste sembra quasi ai margini del progetto della Lazio e il Milan è sulle sue tracce. A confermarlo è la testata spagnola Todofichajes.com. Secondo quanto riportato da quest’ultima, il presidente Lotito sarebbe davvero pronto a cedere lo spagnolo, da qui all’estate.

Luis Alberto ha un contratto con la Lazio sino al 2025, ma non è un dato rilevante, in quanto i rapporti tra società e calciatore sembrano ormai interdetti. La rottura è nata dalle parole del 10 biancoceleste, quando ha incolpato la società di aver speso tanti soldi per l’aereo privato della squadra; mentre gli stipendi dei calciatori non venivano saldati.

Luis Alberto al Milan in prestito?

Ecco che Lotito è pronto a sfrattare il trequartista. Il cartellino del giocatore ha un prezzo di 50 mln di euro. Per il Milan si tratta di una cifra troppo alta, ma come riporta Todofichajes.com, si potrebbe trovare un accordo tra le parti tramite un prestito con obbligo di riscatto.

Il Milan avrebbe davvero bisogno dello spagnolo se Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare il contratto con la società meneghina. Ma anche se il turco restasse, Luis Alberto potrebbe essere un ottimo ricambio. Gli impegni sono tanti per il Milan, soprattutto per la seconda metà della stagione. Il talento di Luis potrebbe fare al caso dei rossoneri. Esperienza e classe al servizio.

Fino ad oggi nulla di certo. Ma il dialogo tra il Milan e la Lazio è in corso.