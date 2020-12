Emergenza in difesa, il Milan compra! | Tre obiettivi

Maldini e Massara ‘regaleranno” a Pioli un nuovo difensore centrale nel mercato di gennaio 2021. Il Milan ha già dei profili nel mirino.

Stefano Pioli ha evidenziato che i gol presi dal Milan stanno diventando troppi. Nelle ultime due partite di campionato contro Parma e Genoa ben quattro reti subite, tutte evitabilissime con un po’ più di attenzione.

Certamente in difesa si va sentire l’assenza di Simon Kjaer, leader del reparto e in generale della squadra. I dati dicono che senza di lui i rossoneri subiscono più reti. Purtroppo il danese anche ieri ha svolto lavoro personalizzato e probabilmente non sarà convocato contro il Sassuolo, non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare.

Calciomercato Milan, arriverà un difensore centrale

Il Milan comunque è intenzionato a intervenire sul mercato a gennaio 2021. Un centrale difensivo verrà preso, con almeno uno tra Mateo Musacchio e Leo Duarte destinato a lasciare Milanello.

Il Corriere dello Sport conferma i nomi dei tre principali profili nel mirino del club:

Matteo Lovato dell’Hellas Verona

dell’Hellas Verona Mohamed Simakan dello Strasburgo

dello Strasburgo Ozan Kabak dello Schalke 04

Ovviamente non vanno esclusi altri nomi, Paolo Maldini e Frederic Massara valutano sempre più giocatori e devono anche considerare l’aspetto economico, oltre a quello tecnico-tattico. Nell’ultima sessione del calciomercato il Milan era disposto a investire circa 15 milioni di euro per comprare un nuovo difensore. Verosimilmente sarà ancora quella la cifra disponibile per effettuare un colpo nel reparto.