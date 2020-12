Calciomercato Milan, assalto a Kabak | Scelta anche l’alternativa

Il Milan vuole provare a prendere Kabak dallo Schalke 04. Maldini e Massara hanno avviato i contatti. Alternativa Simakan dello Strasburgo.

Il Milan rifletterà sull’eventuale acquisto di un vice di Zlatan Ibrahimovic, ma è certo di prendere un nuovo difensore centrale. L’operazione mancata nell’ultima finestra del calciomercato verrà effettuata a gennaio 2021.

Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno muovendo da tempo per dare a Stefano Pioli un rinforzo nel reparto. Molto probabile la cessione di Mateo Musacchio, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 ed è finito in fondo alle gerarchie dell’allenatore.

Leggi anche:

Mercato Milan, nuovo difensore: Kabak o Simakan

Secondo La Gazzetta dello Sport, è Ozan Kabak il preferito della dirigenza rossonera per migliorare la retroguardia. Il 20enne turco può lasciare lo Schalke 04 a gennaio. La squadra tedesca è in zona retrocessione e non potrà chiedere i 25 milioni di euro pretesi nella scorsa sessione di mercato. Le trattative sono avviate da tempo.

L’alternativa è Mohamed Simakan, altro classe 2000. Il francese milita nello Strasburgo e anche lui fu oggetto di trattativa a inizio ottobre. Maldini e Massara hanno mantenuto i contatti con l’entourage del giocatore, che sarebbe ben felice di vestire la maglia rossonera. Valutazione del cartellino sui 20 milioni.