Milan, vice Ibrahimovic | Ritorno di fiamma!

Giroud è un’ipotesi per il calciomercato di gennaio del Milan. L’attaccante francese del Chelsea può essere un valido vice di Ibrahimovic.

Il nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic impone al Milan di ripensare all’acquisto di un nuovo centravanti. Lo svedese dovrebbe essere assente almeno fino a metà gennaio 2021, quindi è normale fare delle riflessioni.

Nonostante abbia dimostrato di poter essere ancora decisivo a 39 anni, ha anche delle fragilità fisiche tipiche della sua età. Logico che la società rossonera possa pensare a prendere una prima punta per sopperire alla sua assenza.

Calciomercato Milan, idea Giroud

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una possibilità potrebbe essere Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea ha esperienza e qualità adatte a rimpiazzare uno come Ibrahimovic. È una prima punta forte fisicamente, capace di tenere il pallone e di far salire la squadra, fa sentire la sua presenza in area e potrebbe garantire un discreto numero di gol.

Ha un contratto in scadenza a giugno 2o21 e dunque può rappresentare una buona opportunità di mercato. Va detto che Giroud al Chelsea è felice. Pur non essendo sempre titolare, trova spazio con Frank Lampard: 14 presenze e 8 gol nella stagione 2020/2021. Da considerare anche i costi dell’operazione (ha un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione).

Il Milan valuterà le occasioni che si presenteranno nella prossima sessione del calciomercato. Trovare un alter ego di Ibrahimovic non è semplice. Tra l’altro, il nuovo arrivo dovrà essere consapevole che con il rientro di Zlatan rischia di fare parecchia panchina. Bisognerà aspettare per capire che direzione prenderà la campagna acquisti rossonera.