Calciomercato Milan, tris di nomi per il centrocampo

Il Milan potrebbe decidere di rafforzare il centrocampo con l’acquisto di un nuovo calciatore. Tre i nomi sul taccuino dei rossoneri. Ecco chi sono

Si prospetta un calciomercato caldo per il Milan. I rossoneri per via dei tanti infortuni pesanti si stanno scoprendo con la coperta corta. Servono rinforzi in tutti i reparti se si vorrà continuare a lottare per il vertice.

La priorità è sempre stata l’acquisto di un difensore centrale, che possa affiancare Kjaer, Romagnoli e Gabbia. Il nuovo stop di Ibrahimovic, però, spingerà il Milan a prendere anche un centravanti. Le difficoltà di Rebic e Leao di giocare come punta sono sotto gli occhi di tutti e serve correre ai ripari.

Opportunità a centrocampo

Per un mercato perfetto, però, servirebbe l’acquisto anche di un centrocampista. Come riporta Calciomercato.com per il ruolo di mediano, restano vive le idee André Zambo Anguissa, classe ’95 del Fulham, e il 21enne del Lille Boubakary Soumaré. Il sogno però sarebbe Renato Sanches, sempre del club francese, tornato a livelli altissimi.

L’acquisto di un nuovo centrocampista potrebbe realizzarsi soprattutto se il Milan dovesse riuscire a piazzare Rade Krunic. Il bosniaco ha faticato non poco quando è stato chiamato a giocare davanti la difesa e a gennaio potrebbe essere sacrificato.