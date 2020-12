Infortunio Kjaer, Pioli è scettico | Niente Milan-Lazio?

Kjaer rientra soltanto nel 2021? Pioli ne ha parlato in conferenza stampa e ha ammesso che ci sono perplessità sul suo ritorno per Milan-Lazio.

Ibrahimovic è di nuovo ko e per lui il 2020 è finito. Rientrerà soltanto l’anno prossimo, speriamo per gennaio. E lo stesso potrebbe valere anche per un’altra pedina importante del Milan: Simon Kjaer. Si è infortunato nel recente Celtic-Milan: un problema di natura muscolare che lo ha costretto allo stop nelle ultime partite. Si pensava ad un possibile rientro almeno per la partita contro la Lazio di mercoledì, ma le possibilità di vederlo in campo sono molto poche.

Intervenuto in conferenza stampa, infatti, Pioli ha fatto il punto della situazione in merito all’infortunio del danese. Ecco le sue dichiarazioni che non fanno ben sperare i tifosi rossoneri:

“Sono passati solo 15 giorni dall’infortunio, sta recuperando bene. Vedremo i prossimi giorni, difficilmente ci sarà mercoledì contro la Lazio“.

Ciò significa che per le ultime due partite del 2020, Sassuolo e Lazio, la coppia di centrali sarà ancora Kalulu–Romagnoli, cioè quella vista in Genoa-Milan. Il giovane difensore è stato ormai scelto da Pioli come quarta scelta per la difesa dopo Matteo Gabbia, anche lui ko per un infortunio al ginocchio. Un ulteriore segnale di mercato per gli altri due difensori della rosa: Duarte e Musacchio, ormai destinati all’addio.