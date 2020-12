Problemi anche per Rebic | In dubbio per Sassuolo-Milan

Problemi fisici anche per Rebic, a rivelarlo è Pioli in conferenza stampa. L’attaccante è in dubbio per Sassuolo-Milan.

Stefano Pioli ha parlato poco fa in conferenza stampa. Oltre a parlare delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, l’allenatore del Milan ha fatto sapere che anche Ante Rebic non sta benissimo. L’attaccante è uscito poco dopo l’inizio del secondo tempo di Genoa-Milan per un problema al piede. Che sembra non aver ancora superato al 100%.

Negli ultimi giorni, il croato ha svolto infatti un lavoro personalizzato. Pioli ha detto che deciderà dopo la rifinitura di oggi se convocarlo o meno per la partita di domani contro il Sassuolo.

“Col Genoa sostituito per un dolore al piede. Ha fatto un lavoro personalizzato, spero sia pronto nella rifinitura e possa giocare“.

Sarebbe un’altra botta pesante per il Milan in vista di questa delicata sfida. L’infortunio al polpaccio di Ibrahimovic ha creato un po’ di malumore e sconforto in quel di Milanello. Pioli ha detto che le alternative non mancano, e una di queste è proprio Rebic, quella più utilizzata nelle partite finora disputate senza lo svedese. Rebic non ha convinto granché, ma la sua presenza è comunque importante. Speriamo che possa essere a disposizione per il Sassuolo e che, magari, possa trovare finalmente il gol.