Colpo di scena Gomez: novità da Bergamo

Il Papu Gomez va verso l’esclusione contro la Roma. L’attaccante non dovrebbe essere convocato. La rottura con Gasperini appare davvero totale

Arriva ancora un colpo di scena su Gomez. Il numero 10 argentino – come riporta Sky Sport – non verrà convocato da Gasperini per il big match contro la Roma. L’ufficialità è attesa a breve. La scelta è certamente sorprendente dopo che l’ex Catania è sceso in campo contro la Juventus e certifica la rottura del rapporto tra le parti.

L’addio del calciatore già a gennaio sembra dunque davvero scontato. Andrà capito adesso chi sarà capace di soddisfare le richieste della famiglia Percassi che non ha alcuna intenzione di privarsi di Gomez a titolo gratuito.

Leggi anche:

Il prezzo di Gomez

Per strappare l’argentino all’Atalanta serviranno almeno dieci milioni di euro. Tra le squadre interessate a Gomez c’è anche al Milan, che ad oggi però sembra avere altre priorità. Sull’argentino ci sarebbero anche Inter, Psg e Roma.