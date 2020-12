Nacho vuole l’Italia: c’è anche il Milan

Nacho vorrebbe giocare in Serie A. Il difensore, attualmente al Real Madrid, piace al Milan ma i rossoneri non sono gli unici sulle sue tracce

Il nome di Nacho Fernández continua ad essere accostato al Milan. I rossoneri – come riporta ‘Fichajes.net‘ – sono tra le squadre interessate al giocatore, che il prossimo 18 gennaio compirà 31 anni.

Lo spagnolo pare destinato a lasciare il Real Madrid e a trasferirsi in Serie A. Secondo il portale, infatti, sono ben 4 i club di del nostro campionato che vorrebbero il calciatore: oltre al Milan, Nacho piace anche a Roma, Napoli e Inter.

Serie A nel futuro

I nerazzurri sarebbero rimasti piacevolmente stupiti dalla prestazione del giocatore, fornita a San Siro e starebbero pensando di prenderlo in vista di un possibile addio di Ranocchia.

Nacho – si legge – avrebbe messo l’Italia in cima alla lista in caso di addio al Real Madrid. Il classe 1990 interesserebbe soprattutto per la sua duttilità, essendo capace di giocare da centrale ed esterno.