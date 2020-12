Dalla Serbia – Milan, colpo Jovic | Ramadani domani in città

Dalla Serbia: il Milan. domani incontra Ramadani per trattare il trasferimento di Luka Jovic. Dicono che l’affare sia possibile!

Stando a quanto riportato da MozzartSport, un portale serbo, domani Fali Ramadani dovrebbe arrivare a Milano per incontrare Maldini e Massara. Sul piatto il trasferimento di Luka Jovic dal Real Madrid, individuato dalla società rossonera come vice-Ibrahimovic. L’attaccante è nel mirino dei rossoneri ormai da molto tempo. La necessità di una prima punta fa tornare in auge questo obiettivo.

L’ex centravanti dell’Eintracht Francoforte è stato a lungo un obiettivo del Milan anche in estate. I rossoneri però si sono scontrati con le altissime richieste del Real Madrid e non solo: Zidane infatti ha stima nei confronti dell’attaccante e ha voluto continuare a crederci, ma a quanto pare senza ottenere il risultato. Certo è che il Real si trova in una situazione economica non proprio semplice ed è per questo che continu a chiedere tanto.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, incontro per Jovic

Jovic è costato 60 milioni di euro due estati fa. Ora non vale più quei soldi, ma la richiesta è comunque fra i 30 e i 40 milioni di euro. Il Milan potrebbe cavarsela con una richiesta di prestito con diritto o obbligo di riscatto. L’amicizia fra Maldini e Florentino Perez potrebbe facilitare la trattativa, ma non sarà comunque semplice. Stando a quanto riportato dai colleghi serbi, domani Ramandani sarà in città per incontrare il Milan, vedremo se questa indiscrezione sarà confermata o meno.