Calciomercato Milan, colpo Jovic: sì dell’attaccante

Luka Jovic è pronto a trasferirsi al Milan. Il calciatore è un’idea di Maldini ma serve l’accordo con il Real Madrid. Ecco il vero ostacolo

La priorità resta l’arrivo di un difensore ma in casa Milan si sta prendendo in considerazione anche l’acquisto di un attaccante. L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic e i troppi alti e bassi di Rafael Leao spingono i rossoneri a guardarsi attorno, alla ricerca di un’opportunità di calciomercato.

Una, potrebbe arrivare – come raccontato in queste ultime ore – dalla Spagna: i rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero favorire il passaggio in Italia di Luka Jovic, che continua ad essere poco considerato da Zidane.

C’è un ostacolo

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, i dirigenti del Diavolo sono pronti a portare Jovic a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Formula questa che però non piace ai blancos.

Da fonti vicine al calciatore – si legge – si apprende che sono previsti vertici che potrebbero avvicinare le parti, anche perché l’ipotesi Milan è gradita al giocatore.