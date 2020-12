Dalla Francia: il Milan vuole Simakan | Maldini in pressing

In Francia sono convinti che il Milan voglia prendere Simakan dallo Strasburgo. Maldini si sta già muovendo per cercare di trovare l’accordo.

Sembra essere Mohamed Simakan l’obiettivo principale del Milan per rinforzare la difesa. La dirigenza tiene aperte più possibilità, ma il 20enne francese è il profilo che interessa maggiormente.

I rossoneri hanno effettuato un tentativo già nell’ultima sessione del calciomercato, ma non è andato a buon fine. Tuttavia, Paolo Maldini e Frederic Massara ci stanno riprovando e sperano di avere migliore sorte in vista di gennaio 2021.

Leggi anche:

Calciomercato Milan | Assalto a Simakan

Secondo quanto rivelato da Footmercato.net, Maldini apprezza moltissimo Simakan e sta aumentando i contatti sia con il suo entourage che con lo stesso giocatore. Un’offerta è in cantiere e dovrebbe presto arrivare allo Strasburgo.

Il Milan è intenzionato a fare sul serio per assicurarsi il talentuoso difensore centrale francese. Ma ci sono anche club come Lipsia e Wolverhampton ad averlo messo nel mirino, quindi bisogna fare attenzione pure alla concorrenza.

In Italia risulta che il Milan abbia già un accordo con Simakan, però in Francia spiegano che i contatti sono ancora in corso. Nei prossimi giorni si capirà meglio la situazione. La finestra di gennaio del calciomercato è sempre più vicina ormai.