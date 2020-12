Il Milan è pronto a incontrare Fali Ramadani, agente di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022

Fali Ramadani è tornato a Milano. Il noto agente è nel capoluogo lombardo anche per incontrare il Milan. Secondo quanto riportato da TMW, sul tavolo tornerà ad esserci il nome di Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina è un obiettivo, ormai da tempo, dei rossoneri.

La scorsa estate, però, la Fiorentina per cedere il suo calciatore chiedeva non meno di 40 milioni di euro. Davvero troppo per un giocatore che vedrà scadere il contratto il 30 giugno 2022.

Niente rinnovo

L’intenzione del serbo è quella di non rinnovare con i Viola, che saranno costretti così ad abbassare le proprie pretese per non rischiare di perdere Milenkovic a zero.

Il Milan è alla ricerca di un difensore per gennaio e i nomi – ad oggi – in cima alla lista sono quelli di Simakan e Kabak. Strasburgo e Schalke 04 sono pronti a privarsi dei loro calciatori a cifre decisamente più basse, vicine ai 20 milioni di euro ma attenzione dunque alla sorpresa, rappresentata da Milenkovic.