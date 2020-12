Ibrahimovic a Sanremo 2021, bomba di Dagospia | Trattative in corso

Indiscrezione clamorosa di Dagospia: Ibrahimovic starebbe trattando la sua presenza per una serata a Sanremo 2020.

Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021. Una vera e propria bomba di “mercato” lanciata da Dagospia in queste ultime ore. A quanto pare, infatti, sarebbero in corso le trattative per portare sul palco dell’Ariston il campione del Milan: l’idea, e questo ha del clamoroso, sarebbe quello di affiancarlo ad Amadeus e Fiorello per una serata, o addirittura per più puntate. Sanremo quest’anno si terrà ad inizio marzo, dal 2 al 6.

Insieme ad Ibrahimovic sono in corso anche altre trattative per la kermesse più importante della musica italiana. Infatti, sempre per rimanere in tema Milan, la RAI starebbe provando a convincere anche Gerry Scotti, famoso conduttore di Mediaset e noto tifoso rossonero. Un’accoppiata milanista da affiancare ad Amadeus, che invece è tifoso dell’Inter e non lo ha mai nascosto. Insomma, nel prossimo Sanremo potrebbe esserci tanto calcio, con il centravanti rossonero protagonista.

Leggi anche:

Sanremo, Ibrahimovic dopo Cristiano Ronaldo?

Un altro campione del calcio per Sanremo, che invece nella scorsa edizione ha ospitato – ma in platea da spettatore e non da invitato – Cristiano Ronaldo. L’attaccante infatti era in prima fila in una delle serate di quest’anno, in concomitanza con la presenza di Giorgina sul pianco al fianco di Amadeus come presentatrice. Dopo il portoghese, potrebbe esserci spazio quest’anno per Ibrahimovic. Ma stavolta la notizia clamorosa e che lo svedese non dovrebbe sedersi e osservare ma, come è abituato a fare in campo, essere protagonista di una serata.