Il Milan sarebbe sulle tracce anche di Mariano. I rossoneri vogliono acquistare un attaccante dopo l’infortunio di Ibrahimovic. Le ultime dalla Spagna

Il Milan è pronto ad acquistare un nuovo attaccante. I rossoneri – dopo l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic – stanno pensando seriamente di regalare a Stefano Pioli un giocatore che possa dare il cambio allo svedese. La priorità resta il difensore, per il ruolo di centravanti si cercherà dunque di cogliere l’opportunità giusta.

In queste ultime ore si è parlato tanto della possibilità di prelevare dal Real Madrid Luka Jovic, accostato ai rossoneri anche durante il calciomercato di gennaio. Il nome dell’ex Eintracht è così tornato di moda ma non è l’unica idea dalla Spagna.

Idea Mariano

Secondo quanto riporta TodoFichajes, il Milan avrebbe contatto i blancos per chiedere informazioni anche su Mariano, che non avrebbe problemi a trasferirsi in Italia. Il club capitolino – si legge – ad oggi, però, preferirebbe cedere il serbo.