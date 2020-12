Milan-Lazio, due opzioni per sostituire Tonali | Le ultime da Sky

Pioli spera di recuperare Tonali per Milan-Lazio, ma deve anche pensare a come rimpiazzarlo eventualmente. Ci sono due idee più quotate.

La vittoria contro il Sassuolo porta con sé anche delle notizie negative per il Milan. Infatti, Franck Kessie è stato ammonito e salterà la Lazio perché era diffidato.

Ma per il match di mercoledì a San Siro è in dubbio anche Sandro Tonali. L’ex Brescia ha accusato un problema muscolare a Reggio Emilia e non è detto che riesca a recuperare. Stefano Pioli e lo staff sono costretti a pensare a delle alternative.

Leggi anche:

Calhanoglu o Calabria al posto di Tonali?

Sicuramente nel 4-2-3-1 un posto a centrocampo sarà di Rade Krunic, subentrato proprio a Tonali nel secondo tempo di Sassuolo-Milan. Da scegliere chi affiancherà il bosniaco se il numero 8 rossonero dovesse dare forfait.

Il principale indiziato è Hakan Calhanoglu, solitamente impiegato da trequartista e che verrebbe chiamato ad arretrare il suo raggio d’azione in una posizione che comporta compiti differenti. Sky Sport conferma questa opzione e aggiunge che anche Davide Calabria viene considerato per un eventuale spostamento in mediana, nonostante sia un terzino.