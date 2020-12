Milan, il Manchester United vuole soffiarti un obiettivo

Il Milan e il Manchester United sono sulle tracce di un giovane centrocampista sudamericano, Moises Caicedo. I Red Devils sono in vantaggio.

Il Milan ha migliorato molto la propria rete di scouting, come dimostrano alcuni rinforzi arrivati a Milanello. Ma la dirigenza rossonera non si ferma, vuole assicurarsi altri giovani talenti.

Tra i profili seguiti con grande attenzione dagli osservatori c’è Moises Caicedo, centrocampista 19enne che milita nell’Independiente del Valle in Ecuador. Il suo nome era stato accostato al club già mesi fa ed è tornato di moda negli ultimi giorni.

Leggi anche:

Su Caicedo si sono posati gli occhi di diverse squadre europee importante. In pole position per l’acquisto del giocatore ecuadoriano c’è il Manchester United, che è in contatto diretto con i suoi agenti.

Secondo quanto spiegato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, l’accordo per un contratto da cinque anni non è un problema. E non è un ostacolo neppure il prezzo da 5 milioni di euro fissato dall’Independiente del Valle.

Il Manchester United controlla la situazione da settimane e presto deciderà se concludere l’operazione oppure no. Il Milan, come altre società, monitora le mosse dei Red Devils su Caicedo.

Manchester United are in direct contact with the agents of Moises Caicedo (Indep. del Valle).

The agreement on personal terms [5 years] won’t be a problem. €5m price tag.#MUFC ‘control’ the situation by weeks and will decide soon wether to complete the deal or not. 🔴🇪🇨

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2020