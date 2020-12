Milan e Inter sono sulle tracce di Sven Botman. Il difensore classe 2000 si sta mettendo in mostra con la maglia del Lille. Ecco il suo prezzo

Il Lille continua ad essere una squadra che sforna ottimi calciatori. In queste ultime settimane la squadra francese, che non vive un momento economico facile, è stata accostato al Milan – oltre che per le gare di Europa League – anche per due profili che piacciono ai rossoneri, Soumare e Renato Sanches.

In casa Lille, oltre ai due centrocampisti, si sta mettendo in mostra, però, anche un altro calciatore, che ha stregato i rossoneri, Sven Botman.

Il difensore olandese è un classe 2000 mancino, alto un metro e novantacinque, per il quale Massara – secondo quanto riportato da Calciomercato.it – avrebbe effettuato un sondaggio, dopo esserne rimasto particolarmente colpito. Il giocatore, infatti, a San Siro contro Ibrahimovic sfornò una prova super.

Concorrenza nerazzurra

Su Botman si registra anche l’interessamento da parte dei cugini dell’Inter. Il Lille – nonostante la crisi economica – continua ad essere una bottega cara e difficilmente per il suo calciatore chiederà meno di 25-30 milioni di euro.