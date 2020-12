Milan, conferma sul colpo mancato: “Non ha chiuso” | Ora è al Barcellona

Il Milan è andato vicinissimo ad un grande colpo dalla Spagna, poi però il calciatore è andato al Barcellona. Svelato il retroscena dall’ex.

Non è una novità assoluta, ma adesso è tutto confermato. Il Milan lo scorso anno è andato ad un passo dal chiudere un importante colpo di calciomercato. La trattativa poi è saltata e il calciatore è andato al Barcellona. E oggi, la società blaugrana, lo considera il futuro del proprio club, oltre ad avere già da adesso un ruolo di rilievo nella squadra di Koeman e agli occhi di Lionel Messi.

Stiamo parlando di Pedri, preso dal Barcellona dal Las Palmas. In quest’ultimo club, come direttore sportivo, c’è una vecchia conoscenza rossonera: è Rocco Maiorino, ex diesse al fianco di Adriano Galliani per tanti anni. E proprio per questo rapporto speciale col Milan, aveva dato un occhio di riguardo per questo talentino davvero forte.

Lo stesso Maiorino, intervistato da Gianluca Di Marzio, ha raccontato il motivo del mancato passaggio di Pedri al Milan: “Io ne ho parlato col Milan con cui ho mantenuto un ottimo rapporto, avevo l’obbligo morale di farlo. Sono venuti a vederlo, a Malaga ricordo, ma non sono stati abbastanza veloci nel chiudere il cerchio e io avevo bisogno di monetizzare per far quadrare i conti della mia società”.