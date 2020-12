Calciomercato Milan – Tre acquisti per la Champions | Gli obiettivi

Il Milan nel calciomercato di gennaio 2021 non sarà immobile. Maldini e Massara regaleranno a Pioli dei rinforzi. Ne servirebbero tre almeno.

Il Milan ha chiuso il 2020 primo in classifica ed è normale che venga considerato un candidato allo Scudetto. Tuttavia, Stefano Pioli ha ribadito che ci sono squadre come Juventus e Inter che sono più forti.

L’obiettivo del club rossonero è comunque quello di tornare in Champions League, competizione alla quale non partecipa dalla stagione 2013-2014. È passato troppo tempo e c’è voglia di fare ritorno in quella che è stata la casa del Diavolo in passato. La qualificazione rappresenterebbe una vera svolta, dato che la società di via Aldo Rossi vedrebbe aumentare in maniera notevole i propri ricavi grazie ai ricchi premi UEFA. Le conseguenze economiche e sportive sarebbero di grande impatto.

Mercato Milan | Tre acquisti da regalare a Pioli

Il Milan nella sessione di calciomercato prevista per gennaio 2021 non starà a guardare. Non bisogna attendersi grossi investimenti, ma Paolo Maldini e Frederic Massara regaleranno a mister Pioli alcuni rinforzi per migliorare l’organico e poter puntare con più decisione agli obiettivi. A nostro avviso sono tre i colpi che la dirigenza rossonera dovrebbe effettuare per avere maggiori chance di conquista di un posto in Champions League.