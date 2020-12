Andrea Conti potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Possibile uno scambio sia con la Fiorentina che con il Parma, entrambi interessati all’ex Atalanta

112 minuti in due partite di Europa League. E’ questo il magro bottino di Andrea Conti. Il terzino ex Atalanta ha giocato solamente due match contro lo Sparta Praga, non scendendo mai in campo in Serie A.

Il titolare sulla corsia destra è senza dubbio Davide Calabria, ormai sempre pi un punto fermo della squadra di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero quando ha deciso di far rifiatare l’ex Primavera non si è però affidato all’italiano bensì a Diogo Dalot.

La situazione appare delineata e sembra abbastanza scontato un addio di Andrea Conti durante il calciomercato di gennaio. Come vi abbiamo raccontato, il classe 1994 è stato cercato dal Parma, che potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane.

Un altro club interessatosi al giocatore è la Fiorentina. Sia gli emiliani che i toscani non hanno risolto i loro problemi sulla destra e per Conti entrambe le strade potrebbero essere percorribili.

Conti via, idea Pulgar

In un mercato – in cui non circoleranno molti soldi – non è da escludere la possibilità che ci siano degli scambi di prestiti. Conti potrebbe permettere lo sbarco a Milanello di un altro giocatore: a Firenze ad esempio sta trovando molto meno spazio rispetto alla passata stagione Pulgar e potrebbe essere il rinforzo giusto per completare il pacchetto di quattro mediani.

A Parma, invece, si potrebbe sfruttare il dualismo tra Cornelius e Inglese per prendere l’italiano in prestito. Rappresenterebbe il vice Ibrahimovic ideale.