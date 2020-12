Milan, su Jovic piomba un club della Premier League

Jovic potrebbe finire in Inghilterra, dove il Wolverhampton è molto interessato all’attaccante del Real Madrid associato anche al Milan.

Nonostante Paolo Maldini abbia fatto intendere che non arriverà un vice Ibrahimovic, non si placano le indiscrezioni. Secondo molte fonti, alla fine un nuovo centravanti approderà al Milan.

Uno dei nomi maggiormente accostati al club rossonero è quello di Luka Jovic. Già mesi addietro c’era stato un interessamento, ma alla fine il serbo è rimasto al Real Madrid. Scelta che non ha pagato, visto che Zinedine Zidane lo considera poco. La cessione a gennaio 2021 appare scontata.

Calciomercato Milan, Wolverhampton su Jovic

Jovic vuole lasciare il Real Madrid per rilanciarsi e negli ultimi giorni è emersa la possibilità di tornare all’Eintracht Francoforte, dove si era affermato a suon di gol prima di approdare in Spagna. Una destinazione ideale per ritrovare continuità in campo e riprendere a segnare.

Ma ci sono anche altre squadre che hanno messo il centravanti serbo nel mirino. Ad esempio il Wolverhampton, che secondo Sky Sports lo ha messo in cima alla lista per rinforzare l’attacco. I Wolves stanno facendo i conti con l’infortunio di Raul Jimenez e hanno bisogno di un nuovo attaccante. Jovic piace tantissimo e c’è la volontà del club di provare a prenderlo con la formula del prestito.

Il Real Madrid predilige una cessione definitiva o al massimo in prestito che preveda l’obbligo del riscatto. Tuttavia, non è facile che una società decida di investire su un giocatore che era stato pagato 63 milioni di euro e che nella Liga ha fallito. Il prezzo è sceso, però i blancos non vogliono fare grossi sconti e quindi trovare un accordo non sarà semplice per nessuno.