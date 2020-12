Calciomercato Milan, futuro Llorente: la decisione del Napoli

Il Napoli è pronto a liberare gratis Fernando Llorente ma solo ad un club di medio livello. La decisione del giocatore spagnolo

Fernando Llorente è tra le idee di calciomercato del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice Ibrahimovic.

Lo spagnolo è stato accostato al Diavolo in questi ultimi giorni: il giocatore ex Tottenham è in uscita dal Napoli e il Milan ha effettuato dei sondaggi con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. Llorente è stato accostato anche alla Sampdoria, alla ricerca di un giocatore che possa completare il reparto.

Leggi anche:

La decisione del Napoli

Stando alle ultime notizie riportate dal giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, a Radio Kiss Kiss Napoli, la volontà dell’ex Juventus sarebbe quella di proseguire la propria avventura calcistica ancora in Italia, almeno fino al termine della stagione, per poi trasferirsi in Spagna.

L’altra notizia è che il Napoli non liberà gratis il calciatore ad una big del nostro campionato ma solo una squadra di medio livello.