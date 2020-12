Milan, Kjaer si avvicina al rientro | Fissato l’obiettivo

Kjaer ha grande voglia di tornare a giocare. L’infortunio muscolare sembra quasi alle spalle. L’ex Siviglia mette nel mirino Benevento-Milan.

Domenica si torna in campo e il Milan sarà di scena a Benevento contro la neopromossa allenata da Filippo Inzaghi. Un match da non prendere sottogamba. I campani hanno già fermato Lazio e Juventus in questa Serie A 2020/2021.

Stefano Pioli per la partita ritroverà Franck Kessie, che aveva saltato Milan-Lazio per squalifica. Tornerà titolare a centrocampo e sarà affiancato da Sandro Tonali, dato che per il rientro di Ismael Bennacer servirà attendere ancora un po’. Stesso discorso per Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe tornare a metà gennaio o poco dopo.

Leggi anche:

Kjaer convocato per Benevento-Milan?

Un altro giocatore al quale il Milan ha rinunciato nelle ultime partite è Simon Kjaer. Il quotidiano Tuttosport spiega che il difensore danese sta meglio, ha lavorato anche durante i giorni di vacanza e punta ad essere convocato contro il Benevento.

Anche se il giovane Pierre Kalulu nel complesso si è ben comportato, il rientro di un pilastro come Kjaer sarebbe importantissimo per Pioli. L’ex Siviglia è uno dei leader del gruppo e averlo in campo dà maggiore sicurezza sia alla difesa che al resto della squadra.

Alla ripresa degli allenamenti a Milanello vedremo se il giocatore sarà subito aggregato al gruppo. Se non riuscirà a tornare contro il Benevento, c’è comunque Milan-Juventus del 6 gennaio 2021.