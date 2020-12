Calciomercato Milan, occasione ‘Papu’ Gomez | Maldini ha deciso

Maldini e Massara hanno le idee chiare sull’opportunità di prendere Gomez dall’Atalanta. Il Papu è stato accostato anche al Milan recentemente.

Non è più un segreto che Alejandro Gomez abbia rotto i rapporti con Gian Piero Gasperini e che a gennaio 2021 dovrebbe maturare il suo addio all’Atalanta.

Il Papu è intenzionato a lasciare Bergamo, nonostante sia amatissimo dai tifosi. Da capire se rimarrà a giocare in Serie A oppure se preferirà trasferirsi all’estero. Le proposte economiche faranno la differenza, oltre ai progetti sportivi che gli verranno presentati. Ha quasi 33 anni ed è normale che possa anche fare una scelta legata al denaro.

Mercato Milan, Gomez non arriverà

Gomez è stato accostato anche al Milan, che però non sembra realmente interessato a puntare sul fantasista argentino. Il Corriere della Sera spiega che il club rossonero ha fatto un passo indietro di fronte all’occasione di prendere l’ex Catania nel calciomercato di gennaio 2021. Inter, Napoli e Roma sono soluzioni più percorribili.

Già Paolo Maldini aveva fatto intendere pubblicamente che il Milan non cerca un giocatore in quel ruolo. Il Papu in rossonero potrebbe fare il trequartista nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, però lì ci sono già Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz. Le esigenze di mercato della società sono altre. Salvo ribaltoni, non vedremo Gomez a Milanello nel mese prossimo.