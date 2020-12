Il Milan potrebbe decidere di puntare su Sam Lammers. I rossoneri hanno da giocarsi la carta Caldara, a Bergamo solo in prestito

Pochi giorni e il calciomercato riaprirà i battenti. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato ed è subito pronto a mettere le mani su un centrale di difesa. Vi abbiamo raccontato che in pole continua ad esserci Simakan dello Strasburgo, balla ancora qualche milione ma la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Poi – come ammesso dallo stesso Maldini – si andrà alla ricerca di opportunità. L’idea di acquistare un vice Ibrahimovic è reale ma la sensazione è che non si faranno importanti investimenti per l’acquisto di un centravanti.

Idea Lammers

Un’idea di mercato potrebbe arrivare dall’Atalanta. In questi giorni sono arrivate conferme in merito ad un addio immediato di Lammers. Il centravanti ex Psv sta faticando a trovare spazio, chiuso da Muriel e Zapata, oltre che da Ilicic.

L’olandese ha una valutazione ancora bassa, di circa 12/15 milioni di euro ma il Milan potrebbe portarselo a casa praticamente a zero. L’Atalanta, infatti, nonostante l’infortunio, vorrebbe riscattare Caldara . Uno scambio dei cartellini potrebbe davvero accontentare entrambi i club.