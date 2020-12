Colpo Reus, bomba dalla Spagna | La posizione del Milan

Reus al Milan, è questa l’ultima bomba di calciomercato che arriva dalla Spagna. La posizione dei rossoneri in merito a questa trattativa.

Il Milan sta pensando a come rinforzare la rosa il prossimo calciomercato. Come sempre l’obiettivo è di cercare giovani di prospettiva o, al massimo, occasioni di mercato. Una di queste è rappresentata da Marco Reus, il centrocampista e capitano del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto nel 2023.

Stando a quanto scrive Fichajes.com, i rossoneri ci starebbero pensando. Reus sembra voler cambiare aria dopo una carriera intera in Germania. Il Milan sarebbe un’opzione secondo il portale spagnolo, soprattutto se non dovesse concretizzarsi il rinnovo di Calhanoglu. Ma Calciomercato.it ha riportato la vera posizione dei rossoneri in merito a questo possibile colpo di calciomercato.

Stando a quanto raccolto dai colleghi, il Milan non starebbe prendendo in considerazione questa pista. Sembra infatti che Reus sia destinato a rimanere in Germania almeno fino alla fine dell’anno, per poi decidere cosa fare. L’altro ostacolo è chiaramente lo stipendio: il tedesco percepisce infatti 10 milioni a stagione, troppi per le casse rossonere, con Elliott deciso a non dare così tanti soldi ad un solo calciatore, per di più in età avanzata.