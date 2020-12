La Repubblica – Accordo! Il difensore è ad un passo

Manca poco all’arrivo di Simakan in rossonero? Secondo il quotidiano La Repubblica, il difensore è a un passo dal Milan

Nell’edizione odierna de La Repubblica, si parla dell’imminente arrivo di Mohamed Simakan in rossonero. Il giocatore sarebbe il primo rinforzo per la rosa del Milan, che necessita in primis di un difensore centrale. Così la dirigenza rossonera, e in particolare Maldini, avrebbero scelto Simakan, centrale di difesa dello Strasburgo, classe 2000.

Il giovane francese è, da un pò di tempo, un pallino dello stesso Paolo Maldini. E da quanto riportato da La Repubblica, il direttore tecnico del Milan è a un passo dal portare Simakan tra le fila rossonere.

La società meneghina ha affermato di aver stanziato 15 mln di euro per l’acquisto di un centrale difensivo giovane e talentuoso. Le volontà del Milan non combaciano perfettamente con quelle dello Strasburgo, che valutano Mohamed Simakan sui 20 mln di euro.

Ma il Milan potrebbe fare uno sforzo e arrivare ad offrirne 17 mln per il giocatore.

Si aspetta l’apertura ufficiale del calciomercato per capire se il sogno Simakan si realizzerà. È certo che nel frattempo la dirigenza rossonera dovrà cercare di smaltire qualche esubero in difesa: Conti, Musacchio o Duarte.