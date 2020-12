Rinnovo Donnarumma, il Milan alza l’offerta! | I dettagli

Le ultimissime news sul rinnovo di contratto di Donnarumma. Stando alle indiscrezioni, il Milan avrebbe migliorato la propria offerta.

Le indiscrezioni di questa mattina su Donnarumma hanno creato un po’ di polemiche sui social. La trattativa sembra andare per il verso giusto, ma a quanto pare Raiola continua a mettere il bastone fra le ruote. In più, hanno scritto stamattina, l’ombra della Juventus e dell’Inter si sta facendo sempre più ingombrante. Eppure, da Casa Milan continua a filtrare una certa tranquillità in merito.

Calciomercato.com ha fatto il punto della situazione su questa questione. Pare che l’offerta dei rossoneri sia più alta rispetto a prima: da 6,5 a 7 milioni netti, senza bonus. La richiesta di Raiola è invece di 8 milioni: il procuratore è convinto che Gigio meriti un ingaggio ancor più alto per quanto sta dimostrando. Non ha tutti i torti, ma il Milan fa leva su due punti: il momento storico difficile dell’industria del calcio e gli equilibri dello spogliatoio (con 8 milioni guadagnerebbe anche più di Ibrahimovic).

Donnarumma | Juventus e clausola rescissoria

Per quanto riguarda i club interessati, la Juventus è da sempre in prima fila: l’ottimo rapporto con Raiola è ciò che spaventa di più, ma il Milan è sicuro che Donnarumma non tradirà mai la squadra del suo cuore. Sullo sfondo sempre Paris Saint–Germain e Real Madrid, ma non ci sono trattative.

Intanto è sempre aperta un’altra questione spinosa: la clausola rescissoria. Secondo Raiola deve essere inserita, soprattutto se Gigio firmerà un nuovo contratto di 4-5 anni. L’agente vuole vedere il suo assistito in Champions League, e il prima possibile. Calciomercato.com chiude la propria disamina con il punto d’incontro fra domanda e offerta: l’accordo potrebbe arrivare con un ulteriore sacrificio del Milan, che potrebbe presto decidere di passare a 7,5 milioni più bonus.