Scamacca, il Milan c’è | Ecco il prezzo

La Gazzetta dello Sport ha svelato il costo del cartellino di Scamacca. Il calciatore piace tanto al Milan come vice-Ibrahimovic, ma il prezzo è troppo alto

Diverse voci di mercato si fanno la guerra. Alcune affermano che il Milan sia in cerca di un vice Ibrahimovic, altre lo negano. Ma stamattina, La Gazzetta dello Sport ha confermato il dialogo tra la dirigenza rossonera e il Sassuolo, per Gianluca Scamacca.

Le parti si sarebbero confrontate otto giorni fa, in occasione del match Sassuolo-Milan, a Reggio Emilia. La Gazzetta ha anche riportato quale sia la richiesta della dirigenza neroverde per il cartellino di Scamacca: ben 25 mln di euro. Una cifra molto alta, che non è assolutamente prevista nelle spese del Milan.

Ma l’attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, piace da molto tempo al Milan. Già in estate i contatti erano stati avviati. La dirigenza rossonera ha poi fatto dietro front, reputando il vice Ibrahimovic un acquisto non necessario.

Oggi, dato il lungo periodo di infortunio per lo svedese, è di nuovo forte la tentazione di acquistare un attaccante. Gianluca Scamacca, come confermato da La Gazzetta, è nel mirino del Milan. Chissà se si potrà raggirare l’alto costo con una buona strategia di mercato.