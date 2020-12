Dalla Spagna – Milan superato dalle concorrenti: l’attaccante si allontana

L’attaccante si allontana dal Milan. Secondo le ultime news dalla Spagna sono altre le possibili destinazioni del giocatore.

Una cosa è certa: Luka Jovic lascerà il Real Madrid nella sessione di mercato di gennaio.

L’attaccante serbo non è riuscito a convincere Zinedine Zidane, restando ai margini della propria squadra e deludendo nelle poche apparizioni concesse.

Il Real avrebbe aperto all’opzione della cessione in prestito, visto che sarà difficile per i madrileni ricevere una proposta da almeno 40-50 milioni di euro per evitare la minusvalenza.

Jovic via in prestito, ma non giocherà nel Milan

Luka Jovic dunque si troverà una nuova squadra. Ma secondo il portale AS.com presumibilmente non sarà il Milan la prossima destinazione dell’attaccante.

I rossoneri sono alla ricerca di un vice-Ibrahimovic, ma pare che il profilo di Jovic non sia più in cima alla lista dei desideri per la sessione di riparazione.

Dalla Spagna scrivono che Jovic punta a trasferirsi in una squadra che gli garantirà il posto da titolare. Nel Milan la presenza di Ibra resta invece ingombrante. Lo svedese nonostante i 39 anni è ancora considerato un elemento centrale.

Spuntano invece due concorrenti internazionali che, al momento, appaiono in pole per l’acquisto di Jovic. Si tratta dell’Eintracht Francoforte e del Wolverhampton.

Il club tedesco ha già accolto il serbo nelle sue fila sino all’estate 2019 e sarebbe pronto a donargli una nuova chance di rilancio in Bundesliga. Gli inglesi sono alla ricerca di una punta di valore.

In arrivo a Madrid dunque una doppia offerta di prestito per il classe ’97. Milan più in ritardo, ma ad i rossoneri non mancano le alternative sul mercato di riparazione.