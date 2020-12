Gazzetta – Il Milan ha scelto l’obiettivo in difesa | Un jolly per Pioli

L’edizione odierna de La Gazzetta scrive del mercato rossonero di gennaio. Occhi puntati al difensore centrale: c’è un nome che spicca su tutti

Con il mercato sempre più vicino, il Milan sta cercando di concretizzare l’affare “difensore centrale“. Più nomi sono circolati sul tavolo della dirigenza rossonera. Da Kabak, all’italiano Lovato, per arrivare a Simakan. Come ben ricorda stamane La Gazzetta dello Sport, il Milan ha bisogno di un difensore più che mai. La squadra è decimata dagli infortuni, e nonostante la sorpresa Kalulu, vi è bisogno di un innesto di qualità per continuare a tenere alto il nome del club.

Secondo il quotidiano sportivo rosa, ad oggi la preferenza della società rossonera verte tutta su Simakan. Classe 2000, il giovane francese ha conquistato Maldini. Adesso manca soltanto un passo all’accordo per portare Mohamed Simakan in rossonero.

Il difensore viene definito duttile, in quanto è bravo a giocare sia da centrale che da terzino destro. Per Pioli potrebbe essere il jolly perfetto. Con il rientro di Kjaer, Simakan potrebbe anche dare riposo a Calabria: il terzino non ha un valido sostituto e ha sempre giocato tantissimi minuti.

Simakan, il Milan ritorna all’assalto

Eppure la dirigenza rossonera era stata vicinissima al difensore già ad ottobre. Il mancato accordo si è verificato in quanto l’offerta del Milan era troppo bassa per lo Strasburgo, club proprietario del cartellino di Simakan. 12 mln di euro erano stati valutati insufficenti per l’acquisto di un giovane così talentuoso. La società francese ne richiedeva circa 20 mln.

Oggi la situazione è nettamente diversa, in quanto lo Strasburgo non sta attraversando un bel periodo dal punto di vista del rendimento: quartultima in Ligue 1, e distante soli due punti dall’ultima della classifica. Il risultato negativo potrebbe incoraggiare lo Strasburgo ad abbassare il prezzo e trattare per una cifra intorno ai 17 mln di euro.

E’ certo che la trattativa è in corso, si aspetta solo l’apertura del calciomercato per avere più certezze.