Il Milan potrebbe regalarsi un colpo nel reparto offensivo. Rispunta il nome di Milik, che dovrebbe lasciare Napoli nel prossimo mercato.

Anche se Paolo Maldini ha fatto intendere che un vice Ibrahimovic non arriverà, in realtà non bisogna escludere un colpo in attacco per il Milan.

Molto dipenderà dalle occasioni che ci saranno nel corso della sessione di gennaio del calciomercato. La dirigenza rossonera è molto attenta alla opportunità da sfruttare alle giuste condizioni economiche. C’è la disponibilità della proprietà Elliott a rinforzare la squadra, ma senza dimenticare l’equilibrio del bilancio.

Calciomercato Milan, tentazione Milik?

Secondo quanto spiegato dal Quotidiano Sportivo, per il Milan c’è la tentazione Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e può lasciare il Napoli a gennaio. I rapporti con la società partenopea sono pessimi, quindi un trasferimento è altamente probabile.

Sulle tracce di Milik ci sono anche altre squadre. In Italia si è parlato di Juventus, Roma e Fiorentina. Mentre all’estero ci sono Atletico Madrid e club della Premier League a valutare la possibilità di ingaggiare l’ex Ajax.

Il Napoli chiede circa 15 milioni di euro per la cessione del giocatore, mai sceso in campo nel corso della stagione 2020/2021. Da vedere se il Milan effettivamente deciderà di fare un investimento in attacco. Maldini in una recente intervista ha chiuso a tale ipotesi, però tutto può cambiare nel corso del mercato di gennaio.

Continuano ad essere accostati al club rossonero anche Gianluca Scamacca del Sassuolo (ma in prestito al Genoa) e Odsonne Édouard del Celtic.