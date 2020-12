Gazzetta – Zaccagni, c’è anche il Milan! Sfida alle romane

Il Milan ostacola le due romane e si inserisce nella corsa al trequartista. Il profilo del calciatore ha già un prezzo

Nell’attuale stagione di Serie A, sta dimostrando grande talento il giocatore dell’Hellas Verona, Mattia Zaccagni. Gol e prestazioni convincenti hanno portato diverse squadre ad interessarsi a lui. La Gazzetta dello Sport afferma che c’è un derby in corso per accaparrarsi il centrocampista gialloblù.

Roma e Lazio si stanno concretamente muovendo per il suo cartellino. Una sfida tutta romana che alla fine sarà decisa dalla volontà del club veronese e del calciatore. L’Hellas ha comunicato che non vuole fare a meno di Zaccagni sino alla fine della stagione, ma chissà se una buona offerta non potrebbe cambiare le cose. E non è detto che il giocatore sia destinato ad una delle due squadre della capitale, dato che è forte anche l’interesse del Milan.

Il Milan sonda la pista Zaccagni

La Gazzetta ha riportato che c’è un’interesse vivo anche da parte del Milan per il 10 gialloblù. Zaccagni è stato l’artefice di una delle reti inflitte ai rossoneri in campionato. Quel 2-2 contro l’Hellas Verona che ancora oggi fa sentire l’amaro in bocca. Ma il Milan sembra aver un debole per quelli che dimostrano talento contro di lui. Vedi Hauge e l’interesse per Edouard del Celtic.

Così anche i rossoneri si sarebbero inseriti nella pista Zaccagni. Classe 1995, il giocatore è più un centrocampista offensivo, simile a Calhanoglu; capace di ricoprire sia il centro che i lati della trequarti. Con Castillejo e il suo possibile ritorno in Spagna a gennaio, Mattia Zaccagni potrebbe rappresentare un ottimo sostituto; un jolly da interscambiare nel tridente rossonero. L’Hellas valuta il giocatore 10 mln di euro.

Vedremo quali sorprese riserverà l’imminente calciomercato.