Milan, tamponi ok | Infortuni: Kjaer rientra col Benevento

Ieri i giocatori del Milan si sono sottoposti al tampone rapido obbligatorio. Buone notizie per i presenti, e riguardo ai rientri c’è ottimismo

Come affermato dalla Gazzetta dello Sport, i tamponi effettuati ieri in casa Milan hanno riportato tutti esito negativo. Una buona notizia per cominciare al meglio l’allenamento in vista della ripresa del campionato. I test rapidi sono stati effettuati su 16 giocatori che ieri si sono presentati a Milanello. Come sottolinea bene il quotidiano sportivo rosa, la seduta d’allenamento di ieri era facoltativa, ma tanti rossoneri hanno partecipato.

Il grande spirito di squadra ha avvolto questi ragazzi, che vogliono fare sempre meglio. C’è ottimismo anche per quanto riguarda il rientro degli infortunati. Nella prima partita della seconda metà della stagione dovrebbe rientrare Kjaer. Il gigante danese si è allenato ieri in gruppo e questo la dice buona sulla sua immediata presenza contro il Benevento. Il 3 gennaio Pioli deciderà se impegnarlo dal 1’ minuto o farlo partire dalla panchina.

Ma il solo fatto che il giocatore torni a disposizione è un ottima notizia per tutta la squadra e per il mister. Si potrà instaurare il vecchio equilibrio del gruppo, soprattutto nel reparto di difesa. Per quanto riguarda Bennacer, la Gazzetta afferma che dovrebbe rientrare insieme ad Ibrahimovic a metà gennaio.

Con la squadra di nuovo al completo si potranno fare grandi cose. Almeno questo è quello che ci aspettiamo.