Ibrahimovic oggi torna in Italia | Le ultime sul rientro

Ibrahimovic è pronto a rientrare a Milano. Oggi le visite mediche al polpaccio infortunato. Ecco quando è previsto il suo rientro in squadra

La Gazzetta dello Sport ha riportato che oggi Ibrahimovic tornerà a Milano. Ad aspettarlo ci sono le visite mediche. Dopo il doppio infortunio Ibrahimovic ha guardato il suo Milan vincere senza di lui, ma adesso è tempo di tornare a suonare la carica.

Le vacanze le ha passate in Svezia, come sottolinea la Gazzetta. Insieme alla moglie Helena e ai due figli, ha cercato di smaltire la frustrazione causata dagli infortuni, che lo hanno tenuto fuori per 13 match. Tutti si chiedono quando Ibrahimovic tornerà a giocare. L’auspicio più grande era quello di rivederlo in campo contro la Juventus di Cristiano Ronaldo, ma la cautela non è mai abbastanza e la data del rientro sarà un’altra.

Il ritorno di Ibra a Milano

La Gazzetta dello Sport ha descritto quella che sarà la giornata di Ibrahimovic oggi. Dopo il rientro a Milano, con il suo jet privato, Zlatan dovrà sottoporsi prima al tampone rapido per il Covid, e poi alle visite mediche. Il dottor Mazzoni, medico rossonero, lo aspetta in una clinica privata per nuovi esami e per valutare lo stato del suo infortunio al polpaccio.

Dopo la visita, Ibrahimovic passerà a salutare i compagni, in sede di allenamento a Milanello. Un’occasione per dare grinta e carica alla squadra che dovrà far a meno di lui sino al match degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. Si pensa che il gigante svedese possa tornare a guidare la squadra in campo il 12 gennaio. Non è una data certa, ma gli esami di oggi sapranno dire qualcosa in più.

C’è grande attesa per il suo ritorno. Ibrahimovic serve al Milan per affrontare al meglio la seconda metà della stagione: un vero e proprio tour de force, in cui i rossoneri cercheranno di mantenere i grandi risultati della prima parte.