Il Giornale – Doppio acquisto vicino | Maldini vuole chiudere

Secondo quanto riportato da Il Giornale, il Milan è vicino a concludere due importanti affari: un difensore e un centrocampista necessari alla rosa di Pioli

L’imminente sessione di mercato sta facendo impazzire i tifosi rossoneri. Tanti, tantissimi nomi sul taccuino del Milan! Sarebbe bello saltare le attese e arrivare subito agli acquisti. Ma questo è impossibile, soprattutto per uno come Maldini che vive di attese, rifiuti e trattative. Eppure il direttore tecnico rossonero non si ferma mai, ed è a lavoro per regalare dei validi innesti a Pioli.

Sappiamo quanto sarà lunga e piena di impegni la seconda metà della stagione; serve un rinforzo per ogni reparto. A maggior ragione con i tanti infortuni che hanno decimato la rosa dei titolari; è necessario l’acquisto di almeno tre giocatori per mettersi al sicuro. Oltre al vice Ibrahimovic, che non sappiamo se verrà acquistato, il centrocampista e il difensore sono una priorità per il club rossonero.

Il Giornale, ha riportato, nella sua edizione odierna, che la dirigenza rossonera è molto vicina a concludere due affari per la difesa e il centrocampo del Milan.

Dalla Spagna e dalla Francia arrivano i rinforzi!

Il quotidiano milanese ha affermato che il Milan è molto vicino a concludere gli affari Simakan e Riqui Puig. Due innesti giovani e assolutamente di talento, che potranno aiutare i compagni e la squadra nella grande scalata della stagione.

Il primo, classe 2000, arriva dallo Strasburgo. I contatti tra il club francese e la dirigenza rossonera vanno avanti ormai da tempo e sembra che si è quasi arrivati alla svolta. Mancano gli ultimi dettagli sul prezzo finale dell’affare. Simakan può fare sia il difensore centrale che il terzino destro. Servirebbe come il pane alla rosa di Pioli, che ha bisogno di un sostituto per far rifiatare Calabria.

Per quanto riguarda Riqui Puig, giovane e talentuoso centrocampista del Barcellona, si starebbe lavorando ad un prestito con diritto di riscatto. La mezzala spagnola potrebbe rientrare tra i 4 della mediana, anche se ha dimostrato grandi abilità offensive. A soli 21 anni ha ottime qualità di dribbling e corsa.

Parliamo di due jolly, due grandi occasioni che speriamo la società riuscirà a cogliere. Il 4 gennaio saprà dirci di più.