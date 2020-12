Calciomercato Milan, conferme su Kouadio Koné | Contatti avviati!

Il Milan ha messo gli occhi su Kouadio Koné del Tolosa, sono partiti i contatti. Il duo Maldini-Massara potrebbe puntare sul francese.

Il Milan a gennaio 2021 prenderà probabilmente un difensore centrale e un centrocampista. In quei due ruoli la dirigenza sembra intenzionata a intervenire per completare la squadra.

Ci sono diversi profili, soprattutto di giocatori giovani, che sono presi in considerazione da Paolo Maldini e Frederic Massara. Tra questi c’è Kouadio Koné, mediano classe 2001 in forza al Tolosa.

Il giornalista sportivo italiano Fabrizio Romano in un intervento al podcast Here We Go ha confermato le indiscrezioni delle scorse ore. Il Milan è realmente interessato a Kouadio Koné.

Il club rossonero segue il 19enne centrocampista francese ed è in contatto con gli agenti. Bisogna fare attenzione al gioiellino del Tolosa, potrebbe essere lui il calciatore sul quale Maldini e Massara punteranno per rinforzare la mediana a gennaio 2021.

Koné per età e costi rientra nel progetto Milan, basato soprattutto sui giovani talenti con grande potenziale di crescita futura. Il suo contratto con il Tolosa scade a giugno 2022 e dunque entro la prossima estate verrà ceduto dal suo attuale club di appartenenza. Attenzione alla concorrenza dei club inglesi.

