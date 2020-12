Come scrivon in Spagna, il Milan sarebbe in corsa per il calciatore del Paris Saint-Germain: è in scadenza nel 2021. Sfida all’Inter!

Il Milan è alla ricerca di rinforzi di qualità sul calciomercato. Non sarà semplice, ma Maldini e Massara hanno le idee chiare su come operare, in entrata e in uscita. L’idea è sempre la stessa: puntare sui giovani, ma con un occhio attento alle occasioni che il mercato offre. In casa Paris Saint-Germain, soprattutto dopo l’esonero di Thomas Tuchel, potrebbe essercene qualcuna. Una delle più interessanti è Julian Draxler.

Come scrive Fichajes.net, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce del tedesco, insieme ad altre due concorrenti: Leeds United e Inter. I rossoneri, che dopo anni stanno finalmente lottando per i vertici, potrebbero pensare di andare all’assalto: il calciatore è in scadenza di contratto a giugno 2021 e rappresenta una ghiotta opportunità di mercato. Maldini c’è, e a quanto pare anche seriamente. Non sarà facile, anche perché lo stipendio e alto. E attenzione alla concorrenza.

Calciomercato Milan, Maldini pensa a Draxler

Infatti il Leeds è sulle sue tracce, con Bielsa pronto a convincerlo. A loro si è aggiunta anche l’Inter, che starebbero pensando a lui come possibile sostituto di Christian Eriksen. Draxler sarebbe davvero un colpo importante per il Milan: è un profilo di livello molto alto, utile in tutti i ruoli del centrocampo; nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, soprattutto sulla trequarti, sia come centrale che come esterno. Un talento purissimo che al PSG non è riuscito ad esprimersi al top.