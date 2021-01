Il Milan potrebbe interessarsi a Donny van de Beek, che sta faticando a trovar spazio con la maglia del Manchester United

Il Milan a gennaio proverà a regalarsi anche un centrocampista. Il club rossonero è alla ricerca di un’opportunità per il presente e per il futuro. Il Diavolo difficilmente acquisterà un giocatore che possa essere utile solo per sei mesi.

La caccia è aperta e l’idea che sta prendendo sempre più piede è quella di puntare su un giovane. Si guarda soprattutto in Ligue 1 e Ligue 2, campionati molto conosciuti dal capo scout Moncada, ma la sorpresa potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Leggi anche:

Suggestione van de Beek

Al Manchester United l’ambientamento di Donny van de Beek non sta andando come si pensava. Il centrocampista olandese classe 1997 sta faticando ad imporsi e nelle ultime cinque partite ha giocato solamente 29 minuti – 10 contro lo Sheffield e 19 con il Leeds. Solo panchina prima con il City e anche nelle ultime due gare contro Leicester e Wolverhampton.

Non è da escludere dunque un possibile addio già a gennaio dell’ex Ajax. Un profilo, seguito dai più grandi club d’Europa, oggi un po’ in difficoltà, che potrebbe rilanciarsi proprio al Milan.

E’ solo una suggestione di mercato ma i rossoneri e Manchester United avranno presto dei contatti per discutere del futuro di Dalot e non è detto che non si parli anche di van de Beek.